В 4 сезоне 7 серии сериала «Кухня» союз кинематографистов во главе с Михалковым хотят банкет в ресторане «Клод Моне», при условии, что готовить для них будет Баринов. Ради Михалкова Нагиев пытается уговорить Виктора вернуться к нему на один день.