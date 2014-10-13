В 4 сезоне 7 серии сериала «Кухня» союз кинематографистов во главе с Михалковым хотят банкет в ресторане «Клод Моне», при условии, что готовить для них будет Баринов. Ради Михалкова Нагиев пытается уговорить Виктора вернуться к нему на один день.
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