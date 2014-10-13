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Киноафиша Сериалы Кухня Сезоны Сезон 4 Серия 7

Кухня 2012 - 2016 7 серия 4 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Кухня»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 13 октября 2014
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 13 октября 2014
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 14 октября 2014
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 15 октября 2014
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 16 октября 2014
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 20 октября 2014
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 21 октября 2014
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 22 октября 2014
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 23 октября 2014
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 27 октября 2014
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 28 октября 2014
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 29 октября 2014
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 30 октября 2014
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 10 ноября 2014
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 11 ноября 2014
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 12 ноября 2014
Эпизод 17
Сезон 4 / Серия 17 13 ноября 2014
Эпизод 18
Сезон 4 / Серия 18 17 ноября 2014
Эпизод 19
Сезон 4 / Серия 19 18 ноября 2014
Эпизод 20
Сезон 4 / Серия 20 19 ноября 2014
О чем cерия

В 4 сезоне 7 серии сериала «Кухня» союз кинематографистов во главе с Михалковым хотят банкет в ресторане «Клод Моне», при условии, что готовить для них будет Баринов. Ради Михалкова Нагиев пытается уговорить Виктора вернуться к нему на один день.

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