В 4 сезоне 3 серии сериала «Кухня» на кухне появляется новый шеф-повар Герман, который тут же решает устроить аттестацию сотрудникам. Елена спасает Виктора от тюрьмы при условии, что он станет су-шефом в ресторане «Аркобалено».
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