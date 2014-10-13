В 4 сезоне 3 серии сериала «Кухня» на кухне появляется новый шеф-повар Герман, который тут же решает устроить аттестацию сотрудникам. Елена спасает Виктора от тюрьмы при условии, что он станет су-шефом в ресторане «Аркобалено».