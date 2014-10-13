В 4 сезоне 19 серии сериала «Кухня» Нагиев устраивает кулинарное шоу, победитель которого получит место шеф-повара в «Клод Моне». Сеня, Федя, Елена и Виктор решают принять в нем участие. В то же время Настя поднимает вопрос о втором ребенке.