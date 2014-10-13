В 4 сезоне 17 серии сериала «Кухня», случайно встретив старую подругу, Катя врет ей о своей скорой свадьбе. Чтобы подтвердить легенду, она берет на двойное свидание Дениса. Виктор тем временем продолжает думать, что Ева от него беременна.