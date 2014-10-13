В 4 сезоне 13 серии сериала «Кухня» Катя возвращается на кухню «Клод Моне», но Виктор пытается уговорить ее перейти в его ресторан. Богатая клиентка хочет арендовать ресторан полностью, чтобы устроить день рождения своей собаке.