В 4 сезоне 13 серии сериала «Кухня» Катя возвращается на кухню «Клод Моне», но Виктор пытается уговорить ее перейти в его ресторан. Богатая клиентка хочет арендовать ресторан полностью, чтобы устроить день рождения своей собаке.
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