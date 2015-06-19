В 1 сезоне 6 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне узнает, что скоро день рождения у Омера, и хочет устроить ему сюрприз, не прибегая к помощи Нериман. Омеру не нравится, что Дефне и Синан сближаются, а Ясемин снова ставит планы Нериман под угрозу.