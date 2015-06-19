В 1 сезоне 44 серии сериала «Любовь напрокат», оказавшись у Фикрет дома, Дефне чувствует себя неуютно, а за Омера разворачивается настоящая битва. Фикрет уверена, что у нее есть шанс на счастье с Омером, и даже не скрывает своих чувств к нему.