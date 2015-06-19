В 1 сезоне 23 серии сериала «Любовь напрокат» Омер разрывается между любовью и презрением, которое вызывает в нем ложь Дефне. А Дефне может думать только об Омере; она винит себя в том, что испортила их отношения, и не знает, что ей делать дальше.
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