В 1 сезоне 28 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне и Омер соглашаются работать вместе, но им это дается непросто: чувства еще живы в них, и им нужно разобраться в себе. Тем временем Нериман делает все, чтобы развести Суде с ее возлюбленным.