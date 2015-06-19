В 1 сезоне 28 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне и Омер соглашаются работать вместе, но им это дается непросто: чувства еще живы в них, и им нужно разобраться в себе. Тем временем Нериман делает все, чтобы развести Суде с ее возлюбленным.
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