В 1 сезоне 14 серии сериала «Любовь напрокат» Омер и Дефне сбегают ото всех, чтобы побыть наедине друг с другом. Исмаил осознает, что начинает испытывать романтические чувства к Ясемин, а Нериман пытается выяснить, куда подевались Омер и Дефне.