В 1 сезоне 14 серии сериала «Любовь напрокат» Омер и Дефне сбегают ото всех, чтобы побыть наедине друг с другом. Исмаил осознает, что начинает испытывать романтические чувства к Ясемин, а Нериман пытается выяснить, куда подевались Омер и Дефне.
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