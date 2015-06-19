В 1 сезоне 29 серии сериала «Любовь напрокат» Нериман реализует свой хитрый план: она запирает на ночь Омера и Дефне в офисе, но под замок также попадают Ясемин и Синан. Героев ждет длинная ночь, и еще неизвестно, чем она кончится для обеих пар.