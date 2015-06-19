В 1 сезоне 29 серии сериала «Любовь напрокат» Нериман реализует свой хитрый план: она запирает на ночь Омера и Дефне в офисе, но под замок также попадают Ясемин и Синан. Героев ждет длинная ночь, и еще неизвестно, чем она кончится для обеих пар.
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Авторизация по e-mail