В 1 сезоне 22 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне получает предложение от Дениза. Ее решение непосредственно повлияет на отношения с Омером и другими сотрудниками компании. При этом Дефне уже точно знает, какой ответ она даст Омеру.