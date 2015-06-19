В 1 сезоне 22 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне получает предложение от Дениза. Ее решение непосредственно повлияет на отношения с Омером и другими сотрудниками компании. При этом Дефне уже точно знает, какой ответ она даст Омеру.
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