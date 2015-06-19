В 1 сезоне 30 серии сериала «Любовь напрокат» Омер и Дефне вспоминают свою молодость. Прогулки по аллеям памяти наталкивают их на мысль, что их встреча произошла в самый нужный момент их жизни, а чувства, вспыхнувшие между ними, были не случайны.
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