В 1 сезоне 5 серии сериала «Любовь напрокат» Ясемин снова строит козни против Нериман и проводит ночь с Омером. Дефне случайно узнает об этом, когда приходит с визитом к Омеру, и осознает, что ее чувства к парню гораздо сильнее, чем она думала.
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