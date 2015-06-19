В 1 сезоне 5 серии сериала «Любовь напрокат» Ясемин снова строит козни против Нериман и проводит ночь с Омером. Дефне случайно узнает об этом, когда приходит с визитом к Омеру, и осознает, что ее чувства к парню гораздо сильнее, чем она думала.