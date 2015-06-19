В 1 сезоне 33 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне и Омер снова съезжаются и чувствуют себя как никогда прекрасно. Тем временем Омер придумывает, как обхитрить Дениза и выйти сухим из воды. Ясемин должна сделать нелегкий выбор: любовь или работа.
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