В 1 сезоне 33 серии сериала «Любовь напрокат» Дефне и Омер снова съезжаются и чувствуют себя как никогда прекрасно. Тем временем Омер придумывает, как обхитрить Дениза и выйти сухим из воды. Ясемин должна сделать нелегкий выбор: любовь или работа.