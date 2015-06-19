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Киноафиша Сериалы Любовь напрокат Сезоны Сезон 1 Серия 7

Любовь напрокат 2015 - 2017 7 серия 1 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Любовь напрокат»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 19 июня 2015
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 26 июня 2015
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 3 июля 2015
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 10 июля 2015
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 17 июля 2015
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 24 июля 2015
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 31 июля 2015
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 7 августа 2015
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 14 августа 2015
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 21 августа 2015
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 28 августа 2015
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 4 сентября 2015
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 11 сентября 2015
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 18 сентября 2015
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 2 октября 2015
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 9 октября 2015
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 16 октября 2015
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 23 октября 2015
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 30 октября 2015
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 6 ноября 2015
Серия 21
Сезон 1 / Серия 21 13 ноября 2015
Серия 22
Сезон 1 / Серия 22 20 ноября 2015
Серия 23
Сезон 1 / Серия 23 27 ноября 2015
Серия 24
Сезон 1 / Серия 24 4 декабря 2015
Серия 25
Сезон 1 / Серия 25 11 декабря 2015
Серия 26
Сезон 1 / Серия 26 18 декабря 2015
Серия 27
Сезон 1 / Серия 27 25 декабря 2015
Серия 28
Сезон 1 / Серия 28 8 января 2016
Серия 29
Сезон 1 / Серия 29 15 января 2016
Серия 30
Сезон 1 / Серия 30 22 января 2016
Серия 31
Сезон 1 / Серия 31 29 января 2016
Серия 32
Сезон 1 / Серия 32 5 февраля 2016
Серия 33
Сезон 1 / Серия 33 12 февраля 2016
Серия 34
Сезон 1 / Серия 34 19 февраля 2016
Серия 35
Сезон 1 / Серия 35 26 февраля 2016
Серия 36
Сезон 1 / Серия 36 4 марта 2016
Серия 37
Сезон 1 / Серия 37 11 марта 2016
Серия 38
Сезон 1 / Серия 38 18 марта 2016
Серия 39
Сезон 1 / Серия 39 25 марта 2016
Серия 40
Сезон 1 / Серия 40 1 апреля 2016
Серия 41
Сезон 1 / Серия 41 8 апреля 2016
Серия 42
Сезон 1 / Серия 42 15 апреля 2016
Серия 43
Сезон 1 / Серия 43 22 апреля 2016
Серия 44
Сезон 1 / Серия 44 29 апреля 2016
Серия 45
Сезон 1 / Серия 45 6 мая 2016
Серия 46
Сезон 1 / Серия 46 13 мая 2016
Серия 47
Сезон 1 / Серия 47 20 мая 2016
Серия 48
Сезон 1 / Серия 48 27 мая 2016
Серия 49
Сезон 1 / Серия 49 3 июня 2016
Серия 50
Сезон 1 / Серия 50 10 июня 2016
Серия 51
Сезон 1 / Серия 51 17 июня 2016
Серия 52
Сезон 1 / Серия 52 24 июня 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Любовь напрокат» Нериман планирует окончательно свести Дефне и Омера на празднике в честь годовщины свадьбы. Тем временем Омер заболевает и Дефне приходит к нему, чтобы позаботиться о нем и окружить лаской и вниманием.

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