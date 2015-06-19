В 1 сезоне 7 серии сериала «Любовь напрокат» Нериман планирует окончательно свести Дефне и Омера на празднике в честь годовщины свадьбы. Тем временем Омер заболевает и Дефне приходит к нему, чтобы позаботиться о нем и окружить лаской и вниманием.
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