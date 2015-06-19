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Постер к сериалу Любовь напрокат
Постер к сериалу Любовь напрокат
Постер к сериалу Любовь напрокат
Постер к сериалу Любовь напрокат
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Любовь напрокат
Любовь напрокат (2015 - 2017) Kiralık Aşk
Год выпуска 2015
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность 138 часов 0 минут
О чем сериал

Жизнь молодого и привлекательного Омера складывается прекрасно, пока его родители не приходят к выводу, что им нужно срочно женить сына, и даже находят для него идеальную невесту. Будучи не в восторге от этой затеи, Омер решает обхитрить родню, но оказывается сам втянут в запутанную махинацию своей тети Нериман. Она приводит к нему девушку Дефне, и между молодыми людьми сразу возникает симпатия. Теперь им нет дела до интриг родственников, но смогут ли они сохранить чистоту своих чувств в коварной игре, которую ведут их родные и знакомые?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эльчин Сангу
Барыш Ардуч
Барыш Ардуч
Салих Бадемджи
Нергис Кумбасар
Левент Юльген
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовь напрокат - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 52 эпизода
 
Любовь напрокат - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 17 эпизодов
 
Кадры из сериала
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