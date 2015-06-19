Жизнь молодого и привлекательного Омера складывается прекрасно, пока его родители не приходят к выводу, что им нужно срочно женить сына, и даже находят для него идеальную невесту. Будучи не в восторге от этой затеи, Омер решает обхитрить родню, но оказывается сам втянут в запутанную махинацию своей тети Нериман. Она приводит к нему девушку Дефне, и между молодыми людьми сразу возникает симпатия. Теперь им нет дела до интриг родственников, но смогут ли они сохранить чистоту своих чувств в коварной игре, которую ведут их родные и знакомые?