В 1 сезоне 38 серии сериала «Любовь напрокат» Суде и Дениз пытаются всячески напакостить Дефне и Омеру. Дениз приглашает Дефне на обед, и девушка вынуждена согласиться. Но это подстава: по плану заговорщиков там ее должны ждать Омер с Суде.
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