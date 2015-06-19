В 1 сезоне 38 серии сериала «Любовь напрокат» Суде и Дениз пытаются всячески напакостить Дефне и Омеру. Дениз приглашает Дефне на обед, и девушка вынуждена согласиться. Но это подстава: по плану заговорщиков там ее должны ждать Омер с Суде.