В 1 сезоне 36 серии сериала «Любовь напрокат», получив ключи от особняка, Нериман собирается избавиться от Дефне, но разлучить ее с Омером будет не так просто. Девушка готова вернуть свой долг Нериман, лишь бы остаться с любимым мужчиной.