В 1 сезоне 36 серии сериала «Любовь напрокат», получив ключи от особняка, Нериман собирается избавиться от Дефне, но разлучить ее с Омером будет не так просто. Девушка готова вернуть свой долг Нериман, лишь бы остаться с любимым мужчиной.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Авторизация по e-mail