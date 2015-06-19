В 1 сезоне 24 серии сериала «Любовь напрокат» Омеру тяжело дается работа, когда Дефне нет рядом. Дефне возвращается к прежней жизни, но ее снова ждут сюрпризы: она сталкивается лицом к лицу с Омером, а Ясемин делает ей предложение о работе.