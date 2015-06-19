В 1 сезоне 4 серии сериала «Любовь напрокат» Ясемин и Нериман вступают в настоящую войну. Ясемин пытается убедить всех, что Дефне — воровка, но Омер не хочет в это верить. Он чувствует, что влюбляется в девушку, а она отвечает ему взаимностью.