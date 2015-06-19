В 1 сезоне 31 серии сериала «Любовь напрокат» в поисках ответов на свои вопросы Омер обнаруживает следы старой тайны. Тем временем Суде подслушивает разговор Неджми и Нериман и узнает об интриге Нериман, но как она использует это знание?
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