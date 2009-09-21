В 4 сезоне 3 серии сериала «Герои» Питеру стоит готовиться к неприятным неожиданностям. Клэр необходимо разработать тактику поведения. Самуил старается вспомнить своего брата. Мэтта ожидают большие сложности и внутренний конфликт.
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