В 4 сезоне 16 серии сериала «Герои» здоровье Хиро ухудшается из-за опухоли мозга. Сайлар навещает Клэр и хочет добиться от нее ответов. План Самуэля терпит крах, ему не удается поразить его прежнюю любовь, Ванессу.
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