В 4 сезоне 19 серии сериала «Герои» все герои воюют против Самюэля. Питер находит союзника, чтобы спасти Эмму. В то время как Хиро понимает все принятые им решения и отправляется остановить катастрофу.
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