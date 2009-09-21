В 4 сезоне 11 серии сериала «Герои» во время празднования Дня благодарения Петрелли встречает неожиданного гостя за общим столом. В то время как Самуил не отпускает Хиро, Лидия находится в поисках истины.
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