В 4 сезоне 6 серии сериала «Герои» Самуил следит за тем, как Сайлар заново пытается познать самого себя. Хиро помогает понять Эмме ее возможности. Тем временем Питер и ХРГ ищут целителя, который сможет спасти жизнь Хиро.
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