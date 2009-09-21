В 4 сезоне 4 серии сериала «Герои» Хиро проявляет благородство, несмотря на свои собственные трудности. Тем временем Анжела помогает Натану разобраться с его прошлым. Трейси во что бы то ни стало хочет вернуть старую работу.
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