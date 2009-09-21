В 4 сезоне 8 серии сериала «Герои» у Хиро появляется еще один шанс избавить Чарли от Сайлара, но эта задача усложняется присутствием Самуила. Тем временем становится известно про ХРГ и его партнера из компании Приматек.
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