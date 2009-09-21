В 4 сезоне 2 серии сериала «Герои» Питер спешит на помощь к старому другу, используя свои способности. Все герои начинают привыкать к незнакомому окружению. Самуил и его клан вызывают опасения за дальнейшие действия.
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