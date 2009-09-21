В 4 сезоне 15 серии сериала «Герои» Мэтт вступает в борьбу с Сэмюэлем, который преследует личные цели. Они связаны с его прежней любовью — Ванессой. Хиро и Андо стараются спасти Суреша. Питер страдает из-за своих видений.
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