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Киноафиша Сериалы Герои Сезоны Сезон 4 Серия 9

Герои 4 сезон 9 серия смотреть онлайн

Бой с тенью
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Все серии 4 сезона «Герои»
Ориентация
Сезон 4 / Серия 1 21 сентября 2009
Прыжок, толчок, падение
Сезон 4 / Серия 2 21 сентября 2009
Чернила
Сезон 4 / Серия 3 28 сентября 2009
Примирение
Сезон 4 / Серия 4 5 октября 2009
Истерическая слепота
Сезон 4 / Серия 5 12 октября 2009
Чистая доска
Сезон 4 / Серия 6 19 октября 2009
Странные притяжения
Сезон 4 / Серия 7 26 октября 2009
Однажды в Техасе
Сезон 4 / Серия 8 2 ноября 2009
Бой с тенью
Сезон 4 / Серия 9 9 ноября 2009
Хранитель брата
Сезон 4 / Серия 10 16 ноября 2009
День Благодарения
Сезон 4 / Серия 11 23 ноября 2009
Пятая стадия
Сезон 4 / Серия 12 30 ноября 2009
На этом камне
Сезон 4 / Серия 13 4 января 2010
Пусть кровоточит
Сезон 4 / Серия 14 4 января 2010
Рядом с тобой
Сезон 4 / Серия 15 11 января 2010
Зачет-незачет
Сезон 4 / Серия 16 18 января 2010
Искусство обмана
Сезон 4 / Серия 17 25 января 2010
Стена
Сезон 4 / Серия 18 1 февраля 2010
Новый храбрый мир
Сезон 4 / Серия 19 8 февраля 2010
О чем cерия

В 4 сезоне 9 серии сериала «Герои» Клэр обнаруживает, что причиной всех ее неприятностей может оказаться ХРГ. Питер благодаря своим возможностям приходит на помощь Эмме. Тем временем Сайлар ведет жестокую борьбу за тело Мэтта.

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