В 4 сезоне 9 серии сериала «Герои» Клэр обнаруживает, что причиной всех ее неприятностей может оказаться ХРГ. Питер благодаря своим возможностям приходит на помощь Эмме. Тем временем Сайлар ведет жестокую борьбу за тело Мэтта.
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