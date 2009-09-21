В 4 сезоне 13 серии сериала «Герои» Клэр начинает догадываться и ставит под сомнения мотивы Самуила. В это же время Хиро спешит на помощь, но не может признаться в этом Андо. Сэмюэл хочет использовать Эмму в своих целях.