В 4 сезоне 5 серии сериала «Герои» Самуил и Лидия ищут компромисс. Клэр надеется узнать тайну своей соседки. Тем временем Питер хочет связаться с Эммой вопреки ее желаниям. Сайлар пытается вспомнить прошлое.
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