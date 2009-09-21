В 4 сезоне 17 серии сериала «Герои» Питер старается уберечь Эмму от Самуила после своего видения будущего. Сайлар решает посетить Мэтта, но у того есть своя идея. Лорен и Суреш должны помочь осуществить чей-то план.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Авторизация по e-mail