Сериалы, основанные на мифах и легендах

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Скоро в прокате "Коты Эрмитажа"
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Американские истории ужасов
0.0
ужасы
2021, США
Проклятая
0.0
драма, приключения, фэнтези
2020, Великобритания/Австралия
Земля монстров
0.0
драма, фэнтези, ужасы
2020, США
Сирена
Смотрите за 1
7.0
драма, фэнтези
2018, США
Американские боги
7.0
драма, боевик, мистика
2017, США
Викинги
8.0
драма, боевик, исторический
2013, Канада
Легенда об искателе
Смотреть онлайн
8.0
боевик, приключения, фэнтези
2008, США
Мерлин
Смотрите за 1
7.0
приключения, фэнтези
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