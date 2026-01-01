Оповещения от Киноафиши
Основные места съемок сериала Судьба: сага Винкс
Ирландия
Дублин, Ирландия
Где снимали известные сцены
Колледж Альфея
Усадьба Килраддери, Брей, графство Уиклоу, Ирландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Каменный круг
Пауэрскорт, графство Уиклоу, Ирландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Киностудия Ardmore, ул. Херберта, Брэй, графство Уиклоу, Ирландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Графство Уиклоу, Ирландия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Судьба: сага Винкс
17 сентября 2019 - 12 декабря 2019
20 июля 2021 - 5 ноября 2021
