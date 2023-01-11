Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Судьба: сага Винкс
Новости
Новости о сериале «Судьба: сага Винкс»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Судьба: сага Винкс»
Вся информация о сериале
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах
Долгожданная экранизация «Мэйфейрских ведьм», продолжение культовой хоррор-комедии и мощная драма об ужасах испанской инквизиции.
Написать
11 января 2023 12:00
Создатель «Клуба Винкс» инвестирует $100 млн в полнометражный фильм в рамках своей франшизы
По его словам, в картине будут показаны не только отношения между персонажами, но и красочные битвы.
Написать
10 ноября 2022 15:09
Закрытый сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» продолжится в виде смежных проектов
Сценарист фэнтезийного шоу заявил, что работает сразу над несколькими проектами в рамках этой вселенной.
Написать
4 ноября 2022 15:46
Netflix решил закрыть сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» после второго сезона
Фэнтезийное шоу оказалось отменено, несмотря на его большую популярность.
Написать
2 ноября 2022 14:05
У создателя сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» большие планы на третий сезон
Режиссер обещает, что в шоу появятся ведьмы Трикс.
Написать
20 сентября 2022 15:51
Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix
Первый сериал стриминговой студии, темная версия комиксов про ведьму-тинейджера и пересмотр популярной молодежной комедии 90-х в подборке ремейков от Netflix.
Написать
24 августа 2021 10:33
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями
Несмотря на юный возраст, персонажи этих проектов ни в чём не уступают старшим «коллегам» в стремлении приструнить мировое зло.
Написать
31 марта 2021 16:55
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667