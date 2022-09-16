Меню
Судьба: сага Винкс 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Судьба: сага Винкс
Киноафиша Сериалы Судьба: сага Винкс Сезоны Сезон 2

Fate: The Winx Saga 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Судьба: сага Винкс»

Во 2 сезоне сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» история рыжей феи огня по имени Блум Питерс продолжается. Главная героиня становится обладательницей новых магических способностей и переходит на следующий уровень. Блум удалось освободить экс-директрису школы магии Розалинду и вернуть Сожженным их человеческий облик. Она успокоилась, решив, что смогла одержать верх над злыми силами. Вместе со своими подругами Блум перемещается в свой мир, даже не представляя, что дальше ее ждут еще более увлекательные приключения.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Судьба: сага Винкс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Паническая атака на низкой высоте Low-Flying Panic Attack
Сезон 2 Серия 1
16 сентября 2022
Унесенный ветром Taken By The Wind
Сезон 2 Серия 2
16 сентября 2022
Ваша новообретенная популярность Your Newfound Popularity
Сезон 2 Серия 3
16 сентября 2022
За час до падения дьявола An Hour Before the Devil Fell
Сезон 2 Серия 4
16 сентября 2022
Ты хорошая или плохая ведьма? Are You a Good Witch or a Bad Witch?
Сезон 2 Серия 5
16 сентября 2022
Бедные несчастные души Poor Unfortunate Souls
Сезон 2 Серия 6
16 сентября 2022
Все дикие ведьмы All the Wild Witches
Сезон 2 Серия 7
16 сентября 2022
