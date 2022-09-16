Во 2 сезоне сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» история рыжей феи огня по имени Блум Питерс продолжается. Главная героиня становится обладательницей новых магических способностей и переходит на следующий уровень. Блум удалось освободить экс-директрису школы магии Розалинду и вернуть Сожженным их человеческий облик. Она успокоилась, решив, что смогла одержать верх над злыми силами. Вместе со своими подругами Блум перемещается в свой мир, даже не представляя, что дальше ее ждут еще более увлекательные приключения.