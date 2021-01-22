Меню
Судьба: сага Винкс 2021 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Судьба: сага Винкс
Киноафиша Сериалы Судьба: сага Винкс Сезоны Сезон 1

Fate: The Winx Saga 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Судьба: сага Винкс»

В 1 сезоне сериала «Судьба: Сага Винкс» сюжет строится вокруг школы-интерната, где обучаются будущие маги и волшебники. Главные героини — пять одаренных девушек, которые поступают в это учебное заведение, чтобы научиться контролировать свои суперсилы. Их заселяют в одну комнату. Будущие феи быстро сближаются и становятся подругами. К сожалению, их беззаботной жизни довольно быстро приходит конец: просыпается неизвестное древнее зло и пытается захватить их мир, чтобы уничтожить всех добрых волшебников. Героини объединяются, чтобы противостоять врагу и защитить себя и своих близких.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
6.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Судьба: сага Винкс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
В царство фей, к лесной воде To The Waters And The Wild
Сезон 1 Серия 1
22 января 2021
Здесь нет чужих No Strangers Here
Сезон 1 Серия 2
22 января 2021
Глупые надежды смертных Heavy Mortal Hopes
Сезон 1 Серия 3
22 января 2021
Измученный ангел Some Wrecked Angel
Сезон 1 Серия 4
22 января 2021
Посмотреть в глаза правде Wither Into the Truth
Сезон 1 Серия 5
22 января 2021
Одержимое сердце A Fanatic Heart
Сезон 1 Серия 6
22 января 2021
График выхода всех сериалов
