В 1 сезоне сериала «Судьба: Сага Винкс» сюжет строится вокруг школы-интерната, где обучаются будущие маги и волшебники. Главные героини — пять одаренных девушек, которые поступают в это учебное заведение, чтобы научиться контролировать свои суперсилы. Их заселяют в одну комнату. Будущие феи быстро сближаются и становятся подругами. К сожалению, их беззаботной жизни довольно быстро приходит конец: просыпается неизвестное древнее зло и пытается захватить их мир, чтобы уничтожить всех добрых волшебников. Героини объединяются, чтобы противостоять врагу и защитить себя и своих близких.