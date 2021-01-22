Зашел в ресторан — и вышел живым: как Фокс в «Месте встречи изменить нельзя» раскусил засаду за одну секунду

Первые кадры «Глаз Черного моря» намекают: новый турецкий хит перешагнет успех и «Клюквенного щербета», и «Ветреного»

По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем

В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики

Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»

В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже

Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову

От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк