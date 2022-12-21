Меню
Эмили в Париже 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Эмили в Париже
Emily in Paris 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Эмили в Париже»

В 3 сезоне сериала «Эмили в Париже» приключения юной американки Эмили Купер в столице Франции продолжаются. Молодая девушка отправилась в Париж, чтобы устроиться на работу в маркетинговую контору. Эмили стала сотрудницей компании Savoir, где ей предстоит заниматься продвижением брендов премиум-класса в социальных сетях. Начальник фирмы недоволен девушкой, ведь она почти не знает язык и плохо ориентируется в местной культуре. Молодой человек хочет, чтобы Эмили вернулась обратно, но героиня не намерена так просто сдаваться. К тому же в Париже она тоже оказывается в эпицентре любовных интриг.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Я люблю двоих I Have Two Lovers
Сезон 3 Серия 1
21 декабря 2022
О чем всё это... What's It All About...
Сезон 3 Серия 2
21 декабря 2022
Голубиный переворот Coo D’état
Сезон 3 Серия 3
21 декабря 2022
В прямом эфире из Парижа — Эмили Купер Live From Paris, It’s Emily Cooper
Сезон 3 Серия 4
21 декабря 2022
О-ля-ла-лист Ooo La La Liste
Сезон 3 Серия 5
21 декабря 2022
Экс-и-Прованс Ex-en-Provence
Сезон 3 Серия 6
21 декабря 2022
Как быстро бросить дизайнера How to Lose a Designer in 10 Days
Сезон 3 Серия 7
21 декабря 2022
Жертва моды Fashion Victim
Сезон 3 Серия 8
21 декабря 2022
Любовь витает в воздухе Love Is in the Air
Сезон 3 Серия 9
21 декабря 2022
Шарада Charade
Сезон 3 Серия 10
21 декабря 2022
