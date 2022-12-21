В 3 сезоне сериала «Эмили в Париже» приключения юной американки Эмили Купер в столице Франции продолжаются. Молодая девушка отправилась в Париж, чтобы устроиться на работу в маркетинговую контору. Эмили стала сотрудницей компании Savoir, где ей предстоит заниматься продвижением брендов премиум-класса в социальных сетях. Начальник фирмы недоволен девушкой, ведь она почти не знает язык и плохо ориентируется в местной культуре. Молодой человек хочет, чтобы Эмили вернулась обратно, но героиня не намерена так просто сдаваться. К тому же в Париже она тоже оказывается в эпицентре любовных интриг.