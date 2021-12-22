Меню
Эмили в Париже 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Эмили в Париже
Emily in Paris 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Эмили в Париже»

Во 2 сезоне сериала «Эмили в Париже» события продолжают разворачиваться вокруг бесстрашной американки по имени Эмили, которая упорно не может понять культуру напыщенных и непредсказуемых французов. В новых эпизодах главная героиня знакомится с британцем по имени Альфи, который, как и она, просто ненавидит все, что связано с Парижем. Кроме того, Эмили пытается поговорить со своей подругой Камил насчет отношений с Гэбриэлом, но не знает, как найти к ней верный подход. В итоге она невольно становится обманщицей, ведь Камил искренне переживает из-за бойфренда и надеется вернуть его себе…

Не хотели бы вы переспать со мной? Voulez-Vous Coucher Avec Moi?
Сезон 2 Серия 1
22 декабря 2021
Как попасть в Сен-Тропе? Do You Know the Way to St. Tropez?
Сезон 2 Серия 2
22 декабря 2021
С Днем рождения! Bon Anniversaire!
Сезон 2 Серия 3
22 декабря 2021
Жюль и Эм Jules and Em
Сезон 2 Серия 4
22 декабря 2021
Англичанин в Париже An Englishman in Paris
Сезон 2 Серия 5
22 декабря 2021
Точка кипения Boiling Point
Сезон 2 Серия 6
22 декабря 2021
Повар, вор, ее невидимка и его любовница The Cook, the Thief, Her Ghost and His Lover
Сезон 2 Серия 7
22 декабря 2021
Проблемы в Шампани Champagne Problems
Сезон 2 Серия 8
22 декабря 2021
Запахи и чувствительность Scents & Sensibility
Сезон 2 Серия 9
22 декабря 2021
Французская революция French Revolution
Сезон 2 Серия 10
22 декабря 2021
