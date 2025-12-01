Меню
Эмили в Париже 2020 - 2025, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
Emily in Paris
16+
Премьера сезона
18 декабря 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
6.8
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Эмили в Париже 5 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
TBA
Сезон 5
Серия 1
18 декабря 2025
