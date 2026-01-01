Награды и номинации «Эмили в Париже»

Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
 Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Прорыв года
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший экранный дуэт
Номинант
 Лучший экранный дуэт
Номинант
 Лучшее шоу
Номинант
