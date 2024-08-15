Меню
Эмили в Париже 2020, 4 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Emily in Paris
16+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
15 августа 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Эмили в Париже
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Переломный момент
Break Point
Сезон 4
Серия 1
15 августа 2024
Сбежавшая любовь
Love on the Run
Сезон 4
Серия 2
15 августа 2024
Маскарад
Masquerade
Сезон 4
Серия 3
15 августа 2024
Серая зона
The Grey Area
Сезон 4
Серия 4
15 августа 2024
Обманка
Trompe l'oeil
Сезон 4
Серия 5
15 августа 2024
Последнее Рождество
Last Christmas
Сезон 4
Серия 6
12 сентября 2024
Трудности перевода
Lost in Translation
Сезон 4
Серия 7
12 сентября 2024
Возвращение в Crazy Horse
Back on the Crazy Horse
Сезон 4
Серия 8
12 сентября 2024
Римские каникулы
Roman Holiday
Сезон 4
Серия 9
12 сентября 2024
Все дороги ведут в Рим
All Roads Lead to Rome
Сезон 4
Серия 10
12 сентября 2024
