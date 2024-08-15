Меню
Эмили в Париже 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Эмили в Париже
Emily in Paris 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

6.8 IMDb
Переломный момент Break Point
Сезон 4 Серия 1
15 августа 2024
Сбежавшая любовь Love on the Run
Сезон 4 Серия 2
15 августа 2024
Маскарад Masquerade
Сезон 4 Серия 3
15 августа 2024
Серая зона The Grey Area
Сезон 4 Серия 4
15 августа 2024
Обманка Trompe l'oeil
Сезон 4 Серия 5
15 августа 2024
Последнее Рождество Last Christmas
Сезон 4 Серия 6
12 сентября 2024
Трудности перевода Lost in Translation
Сезон 4 Серия 7
12 сентября 2024
Возвращение в Crazy Horse Back on the Crazy Horse
Сезон 4 Серия 8
12 сентября 2024
Римские каникулы Roman Holiday
Сезон 4 Серия 9
12 сентября 2024
Все дороги ведут в Рим All Roads Lead to Rome
Сезон 4 Серия 10
12 сентября 2024
