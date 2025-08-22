Меню
Эмили в Париже
Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город
В Сеть просочились кадры со съемок.
Написать
22 августа 2025 09:25
«Эмили в Париже» приближается к финалу: сразу с двумя героями придется проститься зрителями
Поездка в Рим так просто не пройдет.
Написать
29 июня 2025 09:25
«Есть устойчивый стереотип»: что смотреть, чтобы поверить в дружбу, и почему в «Эмили в Париже» женщины враждуют — мнение психолога
Разбираемся, как кино искажает понятие дружеских отношений. И где искать здоровые примеры.
Написать
12 мая 2025 15:42
Круассаны в прошлом, Эйфелева башня на горизонте: Netflix пора менять название «Эмили в Париже» — героиня переехала
Недалеко от столицы Франции, но все же.
Написать
18 апреля 2025 13:17
Этот сериал собрал большинство стереотипов о Франции: зрители негодуют, но оторваться не могут
Спорная картина стала культурным феноменом.
Написать
8 февраля 2025 07:58
От фантастики до легкой комедии: 6 сериалов Нетфилкс, которые реально посмотреть за неделю отпуска
Для тех, кто хочет валяться на диване с семьей, есть оливье тазиками и ненавидит кататься на лыжах.
Написать
3 января 2025 08:56
Почему сериал «Эмили в Париже» стал культовым и при чем тут «Секс в большом городе»
Два успешных проекта связывают не только яркие наряды.
Написать
6 сентября 2024 16:20
Основная причина падения рейтинга: главная героиня «Эмили в Париже» неспроста так раздражает
Сначала проект все хвалили, а потом он начал терять аудиторию.
Написать
29 августа 2024 08:00
Обожаете сериалы Netflix? Тест покажет, кто из красавчиков-актеров стал бы вашей идеальной парой
Заботливый милаш или дерзкий плохиш?
Написать
22 августа 2024 08:30
Дождались новый сезон «Эмили в Париже»? Пройдите тест, чтобы узнать на какую героиню вы похожи
Эмили, Камилль или Минди?
Написать
17 августа 2024 07:01
Тест: на какой сериал Netflix похожа ваша жизнь? Ответьте на 5 вопросов и узнайте
Костюмированная мелодрама или тот еще боевик?
Написать
15 августа 2024 18:30
