Новости о сериале «Эмили в Париже»

Новости о сериале «Эмили в Париже» Вся информация о сериале
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
30 июля 2024 19:03
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Забастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.  
8 августа 2023 12:29
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023 Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
18 июня 2023 18:45
Съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» откладываются из-за забастовки
Съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» откладываются из-за забастовки График производства шоу сместился на два месяца.
7 июня 2023 20:07
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Базовые и ультрамодные аксессуары, которые понравятся фанатам «Эмили в Париже», «Секса в большом городе» и «Убивая Еву».  
2 мая 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров На этой неделе стриминги предлагают обучиться искусству кулинарии, стать волонтером, отыскать в жизни приятные моменты и сразиться с динозаврами. 
7 апреля 2023 15:00
По данным исследования, сериалы значительно влияют на туристические предпочтения зрителей
По данным исследования, сериалы значительно влияют на туристические предпочтения зрителей К числу самых влиятельных шоу в этом отношении принадлежат «Белый лотос» и «Эмили в Париже».
24 марта 2023 15:53
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус От поясной сумки, вдохновленной «Кошмаром на улице Вязов», до фигурки Уэнсдэй.
12 февраля 2023 12:00
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Звезда «Эмили в Париже», братья Скарсгарды и дочь Джонни Деппа.
20 января 2023 12:00
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года Продолжения, спин-оффы и финалы, которые точно нельзя пропустить.  
12 января 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» На этой неделе стриминги предлагают раскрыть преступление на роскошном острове, выпутаться из любовного треугольника, создать легендарный спорткар и сыграть в смертельную игру в параллельной реальности Токио. 
23 декабря 2022 15:00
Съемочная команда «Эмили в Париже» посетить «Евровидение» в рамках съемок четвертого сезона
Съемочная команда «Эмили в Париже» посетить «Евровидение» в рамках съемок четвертого сезона Создатели сериала уже заготовили песню для собственного выступления.
23 декабря 2022 14:18
Третий сезон «Эмили в Париже» завершится драматичным клиффхэнгером
Третий сезон «Эмили в Париже» завершится драматичным клиффхэнгером В начале сезона героине предстоит сделать судьбоносный выбор.
20 декабря 2022 16:40
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана От шахмат из «Гарри Поттера» до карт Таро со «Сверхъестественным».  
16 декабря 2022 12:00
Скоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постеры
Скоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постеры В новых сериях героиня Лили Коллинз окажется в центре любовного треугольника.
7 декабря 2022 16:50
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью. 
1 декабря 2022 14:00
Лили Коллинз стоит перед сложным выбором в трейлере третьего сезона «Эмили в Париже»
Лили Коллинз стоит перед сложным выбором в трейлере третьего сезона «Эмили в Париже» Новую часть комедийного сериала о девушке в поисках своего французского счастья зрители смогут увидеть в конце этого года.
1 декабря 2022 11:09
Лили Коллинз принимает важнейшее решение в жизни в тизере третьего сезона «Эмили в Париже»
Лили Коллинз принимает важнейшее решение в жизни в тизере третьего сезона «Эмили в Париже» Продолжение романтической комедии о жизни в городе любви зрители смогут увидеть уже в этом году.
25 сентября 2022 10:08
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели На этой неделе до стримингов добрались целых две крупных кинопремьеры, отлично показавшие себя в прокате. Кроме этого, в каталогах сервисов драма о Майке Тайсоне, неклассическая история девушки в беде и Сильвестр Сталлоне  в амплуа супергероя.
26 августа 2022 10:00
Сериал «Эмили в Париже» продлится еще минимум два сезона
Сериал «Эмили в Париже» продлится еще минимум два сезона Это объясняет открытую концовку второго сезона. 
11 января 2022 10:29
Лили Коллинз объяснила, почему в мире «Эмили в Париже» нет пандемии коронавируса
Лили Коллинз объяснила, почему в мире «Эмили в Париже» нет пандемии коронавируса Сценаристы хотели сохранить легкомысленный тон шоу. 
17 декабря 2021 16:59
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря Первый месяц зимы оказался богат как на продолжения известных шоу, так и на любопытные новинки. Не время включать «Один дома», когда на малых экранах нас ждут Геральт из Ривии, Кэрри Брэдшоу и Боба Фетт. Благо, что не все сразу и не в одном сериале.
26 ноября 2021 17:30
«Пока ты здесь — влюбляйся»: Netflix выпустил трейлер второго сезона «Эмили в Париже»
«Пока ты здесь — влюбляйся»: Netflix выпустил трейлер второго сезона «Эмили в Париже» Амурные приключения в Городе огней продолжаются. 
19 ноября 2021 09:41
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах Традиционные роли девушки в беде и спутницы главного героя уже давно являются далеко не единственной репрезентацией женщин на экране, а успех сериала «Оранжевый – хит сезона» продемонстрировал очередную волну интереса зрителей к сложным женским персонажам. Мы собрали для вас максимально разные сериалы Netflix о женщинах, чтобы каждый мог выбрать для себя интересную историю и найти близкого по духу персонажа.
19 октября 2021 19:30
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
28 сентября 2021 14:36
Второй сезон «Эмили в Париже» получил первый тизер и дату премьеры
Второй сезон «Эмили в Париже» получил первый тизер и дату премьеры Сериал вернется на Netflix перед Рождеством.
27 сентября 2021 15:46
Город, мода и еда: появились первые кадры из второго сезона сериала «Эмили в Париже»
Город, мода и еда: появились первые кадры из второго сезона сериала «Эмили в Париже» Хит от Netflix, номинированный на премию «Эмми», возвращается на экраны в конце года.
24 сентября 2021 13:11
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами Стриминговый гигант знает, как загипнотизировать зрителей роскошными нарядами королей, гламурных школьников и дрэг-квин.
9 апреля 2021 15:06
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров В английском языке существует выражение feel-good movie — незамысловатое, оптимистичное кино, которое будто специально снято для того, чтобы привести зрителей в отличное расположение духа и поднять настроение. Именно такие сериалы Netflix — уютные и с немалой долей романтики — попали в нашу подборку.
6 марта 2021 11:28
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
8 февраля 2021 18:27
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
