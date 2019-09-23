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Постер к сериалу Сделано в Италии
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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1 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Сделано в Италии
Сделано в Италии (2019 - 2019) Made in Italy 16+
Год выпуска 2019
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 6 часов 40 минут
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О чем сериал

В 1 сезоне сериала «Сделано в Италии» в центре событий оказывается молодая девушка из семьи итальянских эмигрантов. У родителей Ирены не хватает денег, чтобы оплатить обучение в колледже, и девушка отправляется искать работу. Ей посчастливилось поступить на службу в модный журнал «Appeal». Спустя некоторое время Ирена увлекается дизайном одежды по-настоящему. По счастливой случайности это время приходится на период небывалого расцвета итальянской моды. Она встречает модельеров, которые полны решимости потеснить Францию на международном рынке и стать законодателями моды на мировом уровне.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марко Боччи
Марко Боччи
Антонино Брускетта
Антонино Брускетта
Джузеппе Чедерна
Грета Ферро
Маргерита Буй
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сделано в Италии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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