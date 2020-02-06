«Кэти Кин» — это история о молодых людях, живущих в сердце Нью-Йорка, со своими проблемами, отношениями и большими мечтами. Сериал уже неоднократно нарекали версией «Секса в большом городе» для зумеров. Возможно, это действительно так, но появлению Кэти Кин способствовал успех другого сериала — «Ривердэйл». Именно в нем однажды появился персонаж Кэти в роли подруги Вероники Лодж. И именно фанатам «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины» понравится «Кэти Кин» в первую очередь. Хотя тональность сериала не похожа на эти два — никаких загадочных смертей и сверхъестественного, но все такие же узнаваемые персонажи, за которых очень скоро начинаешь переживать, а также увлекательное повествование.