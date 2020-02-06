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Постер к сериалу Кэти Кин
Постер к сериалу Кэти Кин
Постер к сериалу Кэти Кин
Постер к сериалу Кэти Кин
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Киноафиша Сериалы Кэти Кин
Кэти Кин (2020 - 2020) Katy Keene 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 13 часов 0 минут
О чем сериал

«Кэти Кин» — это история о молодых людях, живущих в сердце Нью-Йорка, со своими проблемами, отношениями и большими мечтами. Сериал уже неоднократно нарекали версией «Секса в большом городе» для зумеров. Возможно, это действительно так, но появлению Кэти Кин способствовал успех другого сериала — «Ривердэйл». Именно в нем однажды появился персонаж Кэти в роли подруги Вероники Лодж. И именно фанатам «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины» понравится «Кэти Кин» в первую очередь. Хотя тональность сериала не похожа на эти два — никаких загадочных смертей и сверхъестественного, но все такие же узнаваемые персонажи, за которых очень скоро начинаешь переживать, а также увлекательное повествование. 

Кэти Кин - трейлер сериала
Кэти Кин
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бернадетт Питерс
Мэри Бет Пейл
Люси Хейл
Люси Хейл Katy Keene
Кэтрин ЛаНаса Gloria Grandbilt
Джимми Палумбо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кэти Кин - Сезон 1 Сезон 1
2020, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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