В 1 сезоне 9 серии сериала «Династия» взаимоотношения Кэррингтонов становятся все более запутанными. План по мирному урегулированию конфликтов идет под откос, когда на пороге дома появляются дальние родственники Ирис и Томас.
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